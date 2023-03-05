Уже через неделю: королева Рания анонсировала свадьбу дочери и показала трогательный ролик

В июле 2022 года королевская семья Иордании сообщила, что принцесса Иман обручена. А сегодня королева Рания сообщила, что свадьба ее дочери состоится через неделю – 12 марта.

Королева Рания опубликовала в блоге в Instagram милое видео в котором показала кадры, как впервые увидела маленькую Иман и описала свои чувства к дочери.

"В первый раз, когда я взяла на руки свою малышку, я знала, что моя жизнь уже никогда не будет прежней. Через неделю она будет невестой. Моя драгоценная Иман, я так рада за тебя и так горжусь всем, что ты делаешь. Спасибо очень талантливой @elissazkh и блестящей @imarwankhoury за этот замечательный подарок и за вашу удивительную способность так красиво улавливать чувства", - написала под видео королева.

Принцесса Иман станет женой Джамиля Термиотиса, управляющего партнера нью-йоркского фонда венчурного капитала. Он родился в Каракасе, Венесуэла, в 1994 году и на два года старше невесты.

С нетерпением ждем свадьбы, так хочется увидеть, какое же платье будет в этот день на принцессе Иман.

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