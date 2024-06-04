Уже делает покупки: сын королевы Рании рассказал, как она готовится стать бабушкой

Наследный принц Хусейн и принцесса Раджва недавно отпраздновали первую годовщину свадьбы, а вскоре первый раз станут родителями.

Королевский Хашимитский двор объявил 10 апреля, что старший сын короля Иордании Абдаллы и королевы Рании, наследный принц Хусейн, ждет первенца от своей жены, принцессы Раджвы. Ребенок станет первым внуком для 62-летнего короля Абдаллы и 53-летней королевы Рании.

Недавно в беседе с Al Arabiya по поводу серебряного юбилея правления своего отца, наследный принц Хусейн сказал, что они "очень воодушевлены новым этапом".

Королева Рания с сыном кронпринцем Хусейном / Фото: Associated Press

"С детьми, конечно, все изменится. Я не знаю, чего ожидать, но, слава Богу, мы в восторге, и семья тоже в восторге". Принц также добавил, что королева Рания готовится к этому событию и уже начала покупать детские вещи несколько недель назад", - цитирует его слова People.

1 июня в первую годовщину свадьбы принца и принцессы было опубликовано и одно из первых фото Раджвы в интересном положении. Снимки были опубликованы в арабском журнале Sayidaty и на них Раджва позирует в красном легком платье от бренда Alice + Olivia с разлетающимися рукавами и плиссировкой. Дополнила она этот образ украшениями от французского бренда Rainbow K Jewelry, нежным макияжем и романтичной прической с легкими локонами. Наследная чета держит в тайне, кто же у них родится – мальчик или девочка.

Принцесса Раджва / фото: Sayidaty

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