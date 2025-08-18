ТСН в социальных сетях

Уже делают ремонт: стало известно, куда переедут принц Уильям и принцесса Кейт

Принц и принцесса Уэльские и их трое детей таки всерьез рассматривают вариант переезда в восьмикомнатный дом Forest Lodge в Виндзоре.

Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Британская газета The Sun пишет, что принцесса Кейт и принц Уильям вскоре покинут свой дом в Аделаиде-коттедж вместе со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи — и переедут в другой дом в Виндзоре.

По данным издания, они, предположительно, переедут в восьмикомнатный дом Forest Lodge, который находится недалеко от их нынешнего четырехкомнатного дома Adelaide Cottage.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

«Семья Уэльских переедет в новый дом в конце этого года», — подтвердил изданию People представитель Кенсингтонского дворца.

В настоящее время в Forest Lodge проводится небольшой ремонт перед переездом семьи, все расходы на него Уэльские оплачивают сами.

Напомним, Кейт и Уильям долго не засиживаются на одном месте. Три года назад они переехали в коттедж Аделаида в королевском поместье Виндзор. В то время трое их детей начали обучение в подготовительной школе совместного обучения Lambrook в соседнем Аскоте.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Но, в следующем году их старший сын принц Джордж готовится поступать в Итон. Так что семья, по всей видимости, решилась на некоторые перемены. Тем более, что именно в Adelaide Cottage Уэльским пришлось преодолеть самые тяжелые испытания, когда у Кейт диагностировали рак. Сейчас принцесса находится в состоянии ремиссии и полностью сосредоточена на своем здоровье и своей семье.

Кейт и Уильям с детьми / © Associated Press

Кейт и Уильям с детьми / © Associated Press

