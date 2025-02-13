Уже дома: Меган Маркл показала в сторис, что привезла для своих детей из Канады

Меган Маркл во вторник покинула Invictus Games и отправилась домой в Калифорнию, а по приезду тут же выставила новое сторис в своем Instagram об "Играх".
Меган продемонстрировала сторис с угощениями для Арчи и Лилибет, полученными во время ее пребывания в Канаде.
"Вкус Канады и Игр Invictus для наших малышей! Болею вас из дома!", - подписала фото герцогиня.
Напомним, Меган Маркл присоединилась к принцу Гарри в начале этой недели в Ванкувере и Уистлере на играх 2025 года, но спустя пять дней улетела домой, чтобы быть со своими детьми — пятилетним Арчи и трехлетней Лилибет. Принц Гарри остался на "Играх" до их финала и посетит в воскресенье церемонию закрытия.
К слову, герцог Сассекский в рамках Invictus Games поддерживает и Украину, а на публике даже появился в куртке с гербом Украины.
Ранее мы показывали, какие еще сувениры для детей Сассекских спортсмены передами паре.
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