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Уже его носила: королева Летиция приехала на церемонию в любимом твидовом жакете

Уже его носила: королева Летиция приехала на церемонию в любимом твидовом жакете

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция посетила церемонию вручения журналистской премии имени Луиса Каранделла в Сенатском дворце в Мадриде.

Эти награды отмечают работу выдающихся журналистов в категориях парламентаризма и территориальности.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Для нового выхода королева Летиция выбрала элегантный наряд, состоящий из твидового жакета с круглым вырезом, созданного женщинами Ассоциации по предотвращению проституции (APRAMP), в котором уже появлялась на публике много раз. Ее Величество дополнила образ черными брюками и черным пальто без воротника от Carolina Herrera и лаковыми туфлями на каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция распустила волосы, сделала макияж в теплых оттенках и надела золотые серьги и свое любимое кольцо Coreterno.

А несколькими днями ранее королева Летиция присутствовала на 85-й церемонии вручения премии "Мадридской ассоциации прессы" в Real Casa De Correos тоже в Мадриде, где появилась в стильном брючном костюме серого цвета, который состоял из жилета, жакета и широких брюк со стрелками.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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