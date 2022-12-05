Уже готовятся: корона, в которой будет коронован Чарльз III, покинула знаменитый Лондонский Тауэр

В Британии уже началась подготовка к будущей коронации короля Чарльза III. Мероприятие состоится 6 мая 2023 года в Лондоне.
Сообщается, что корона Святого Эдуарда, которую наденут на голову короля в день коронации в Вестминстерском аббатстве, покинула знаменитый Лондонский Тауэр, где она хранится вместе с другими драгоценностями короны, чтобы подготовить ее к исторической службе, которая состоится в субботу, 6 мая 2023 года.
В субботу Букингемский дворец объявил, что корона Святого Эдуарда, которая будет находится в центре торжественного события, находится в пути и подвергнется некоторой "модификации" перед коронацией через пять месяцев, пишет People.
74-летнему королю Чарльзу III возложат корону на голову в момент коронации во время службы в Вестминстерском аббатстве. Корона была впервые изготовлена для Карла II в 1661 году и стала заменой предыдущей короны, которая была переплавлена в 1649 году.
Также, вероятно, король Чарльз наденет более легкую Императорскую государственную корону, когда покинет церемонию.
Мать Чарльза – Елизавета II – в день коронации также короновалась в короне Святого Эдуарда (с тех пор эту корону больше никто не надевал), но после носила другую – корону Британской империи, которая была создана в 1937 году для коронации отца Елизаветы II - короля Георга VI - компанией Garrard & Co. Ее преемник король Чарльз будет носить эту корону в таких случаях, как государственное открытие парламента.
Помимо короны святого Эдуарда новому королю будет вручено коронационное кольцо, прозванное обручальным кольцом Англии, которое будет надето на безымянный палец правой руки монарха. Более подробнее о коронации Чарльза и его короне, мы уже рассказывали ранее.
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