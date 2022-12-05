Уже готовятся: корона, в которой будет коронован Чарльз III, покинула знаменитый Лондонский Тауэр

В Британии уже началась подготовка к будущей коронации короля Чарльза III. Мероприятие состоится 6 мая 2023 года в Лондоне.

Сообщается, что корона Святого Эдуарда, которую наденут на голову короля в день коронации в Вестминстерском аббатстве, покинула знаменитый Лондонский Тауэр, где она хранится вместе с другими драгоценностями короны, чтобы подготовить ее к исторической службе, которая состоится в субботу, 6 мая 2023 года.

Корона Святого Эдуарда / Фото: Getty Images

В субботу Букингемский дворец объявил, что корона Святого Эдуарда, которая будет находится в центре торжественного события, находится в пути и подвергнется некоторой "модификации" перед коронацией через пять месяцев, пишет People.

74-летнему королю Чарльзу III возложат корону на голову в момент коронации во время службы в Вестминстерском аббатстве. Корона была впервые изготовлена ​​для Карла II в 1661 году и стала заменой предыдущей короны, которая была переплавлена ​​в 1649 году.

Также, вероятно, король Чарльз наденет более легкую Императорскую государственную корону, когда покинет церемонию.

Мать Чарльза – Елизавета II – в день коронации также короновалась в короне Святого Эдуарда (с тех пор эту корону больше никто не надевал), но после носила другую – корону Британской империи, которая была создана в 1937 году для коронации отца Елизаветы II - короля Георга VI - компанией Garrard & Co. Ее преемник король Чарльз будет носить эту корону в таких случаях, как государственное открытие парламента.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Помимо короны святого Эдуарда новому королю будет вручено коронационное кольцо, прозванное обручальным кольцом Англии, которое будет надето на безымянный палец правой руки монарха. Более подробнее о коронации Чарльза и его короне, мы уже рассказывали ранее.

Корона Святого Эдуарда справа, держава в центре, скипетра с крестом и корона Британской империи / Фото: Getty Images

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