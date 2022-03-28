Уже ходит: принцесса Евгения показала новые фото годовалого сына

Принцесса Йоркская Евгения показала подписчикам своего Instagram новые фотографии своего сына Августа.
Принцесса опубликовала новый кадр в честь Дня матери. На фото видно, как Евгения присела, чтобы обнять своего сына. Их лиц на снимке не видно. Фото было сделано на выставке Ван Гога в Лондоне.
В воскресенье вечером принцесса Йоркская также опубликовала фото своей мамы Сары Йоркской в честь Дня матери. Сара, напомним, недавно приезжала в Польшу на границу с Украиной для того, чтобы встретиться с украинскими беженцами и помочь людям.
На свой день рождения принцесса Йоркская показывала, как они с мужем и сыном прогуливались втроем в парке.
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