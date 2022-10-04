Уже кусает локти: принц Гарри пытается изъять свои нашумевшие мемуары из печати

Практически сразу же после похорон королевы Елизаветы II принц Гарри и Меган Маркл улетели в США. Правда накануне герцогиня Сассекская все же пыталась получить аудиенцию у короля и написала ему письмо. Но оно, судя по всему, осталось без ответа.

В США Гарри видимо хорошенько еще раз обдумал все, что написал в своих мемуарах и теперь хочет взять еще одну паузу, прежде, чем они появятся в продаже.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Западная прессе пишет, что бывший королевский дворецкий герцога Сассекского призвал его еще раз переосмыслить все то, что Гарри написал в своих мемуарах.

Грант Харролдс, бывший королевский дворецкий Гарри, Уильяма и Чарльза, рассказал GB News, что мемуары станут "катастрофой" для Сассексов. Эта поездка Гарри и Меган в Британию показала, что отношениях с семьей и, особенно, с королем Чарльзом еще можно наладить, пишет express.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Принц Гарри это понимает, и появилась пока что неподтвержденная информация о том, что он пытается отложить выпуск мемуаров до 2023 года, хотя изначально они были запланированы к выпуску в ноябре 2022 года.

Очевидно, что нечто такое, что нанесет ущерб отцу Гарри или всей королевской семье, принц таки написал в своей книге. Что, впрочем, совсем не удивительно, ведь ему заплатили огромный аванс в размере 20 миллионов долларов.

Принц Гарри в детстве вместе с отцом Чарльзом / Фото: Getty Images

Однако, говорят, принцу Гарри не повезло, ведь если выход книги был запланирован на ноябрь, то она уже была отдана в печать. Теперь вопрос лишь в том, найдет ли герцог Сассекский законные способы вернуть ее обратно и отредактировать.

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