Уже на работе: король Чарльз посетил прием в память о жертвах Холокоста в Букингемском дворце

Его Величество провел первый в этом году прием, посвященный Дню памяти жертв Холокоста в Букингемском дворце в Лондоне.

Король прибыл на мероприятие в светло-сером костюме, белой рубашке и галстуке в мелкий принт, а в нагрудном кармане у монарха лежал платок.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз встретился с пережившим Холокост 94-летним Манфредом Голдбергом и его женой Шари Голдберг во время мероприятия. Господин Голдберг, переживший концентрационные лагеря, включая Штуттгоф, и марш смерти, ранее встречался с принцем Уильямом и принцессой Кейт в Польше во время трогательной экскурсии по Штуттгофу в июле 2017 года.

Кейт, Уильям и Манфред Голдберг в Польше, 2017 год / Фото: Getty Images

День памяти жертв Холокоста чтит жизни шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста, а также миллионов убитых во время нацистских преследований и геноцидов в Камбодже, Руанде, Боснии и Дарфуре. А дата 27 января приурочена к годовщине освобождения Аушвиц-Биркенау, крупнейшего нацистского лагеря смерти, и в этом году отмечается знаменательная 80-летняя годовщина исторического дня.

Во время приема во дворце монарх приветствовал три организации, занимающиеся просвещением следующего поколения о Холокосте. Мероприятие состоялось в тот же день, когда было объявлено, что король отправится в Польшу в День памяти жертв Холокоста в конце этого месяца и посетит место бывшего лагеря Аушвиц-Биркенау в честь 80-й годовщины его освобождения.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и Манфред Голдберг / Фото: Associated Press

Читайте также: