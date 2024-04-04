Уже на следующей неделе: стало известно, как отпразднуют годовщину свадьбы Чарльз и Камилла

Они поженились 9 апреля 2005 года и каждый год отмечали этот день. Но в 2021 году именно 9 апреля ушел из жизни отец Чарльза – принц Филипп – супруг королевы Елизаветы II. Это был первый год, когда никаких празднований не было, в связи с трауром.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

В этом году Чарльз и Камилла также не будут устраивать никаких вечеринок, заявил бывший дворецкий монарха Грант Харролд, цитирует его слова сайт express. Он утверждает, что король и королева в этот день отдадут предпочтение скромному ужину.

Чарльз и Камилла поженились в 2005 году, через 35 лет после того, как они впервые встретились в 1970 году. Почему Чарльз долгие 30 лет ждал разрешения своей матери королевы Елизаветы II на брак с Камиллой, мы рассказывали вот здесь.

Дворецкий уверен, что королевская чета поделится с публикой новой фотографией, а также обменяется подарками, но это произойдет за закрытыми дверьми.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, для Чарльза и Камиллы этот брак стал вторым. Первой женой короля была принцесса Уэльская Диана, а Камилла была замужем за Эндрю Паркер-Боулзом.

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