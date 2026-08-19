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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Уже на отдыхе: королева Камилла сходила с семьей на шопинг

Королева Камилла и король Чарльз находятся в Шотландии на своем ежегодном отдыхе в конце лета в замке Балморал.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

На днях королеву Камиллу запечатлели с семьей в Баллатер, небольшом городке примерно в восьми милях от замка. Ее сопровождали сестра Аннабель Эллиот, дочь Лора Лопес и внучка Элиза.

Фотографиями поделился журнал People.

Известно также, что с Камиллой находятся ее 16-летние внуки Гас и Гарри Лопес, но подростки быстро вернулись в машину и поэтому не попали в объективы фотографов.

Одетая в повседневную одежду — джинсы, брюки, свитер и куртку, Камилла была замечена в книжном магазине и специализированном магазине, продающем шотландский кашемир.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Напомним, каждое лето в августе монарх отправляется в Шотландию на отдых. Традиционно короля там навещает вся семья или большая ее часть. Королева Камилла также приезжает со своими детьми и внуками.

Ранее стало известно, что брат Чарльза – принц Эндрю, отказался посещать Балморал в этом году.

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