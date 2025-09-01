Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор начинает последний из трех курсов военной подготовки в качестве будущего генерал-капитана Вооруженных сил, когда она вступит на престол.

После окончания в прошлом году Генеральной академии армии в Сарагосе и Военно-морского училища Марин, которое включало шесть месяцев навигации на борту учебного судна «Хуан Себастьян Элькано», Леонор поступила на четвертый курс обучения на пилота в Генеральную воздушную академию Сан-Хавьера.

Принцесса выглядела отлично в синей военной форме, белых перчатках и фуражке, которую держала в руках. На ее лице был легкий макияж и волосы собраны в низкий тугой пучок.

