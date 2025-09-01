- Дата публикации
Уже на учебе: дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI — принцесса Леонор — приехала в воздушную академию
У наследницы испанского престола сегодня первый учебный день в Генеральной воздушной академии в Сан-Хавьере, в Мурсии.
Принцесса Леонор начинает последний из трех курсов военной подготовки в качестве будущего генерал-капитана Вооруженных сил, когда она вступит на престол.
После окончания в прошлом году Генеральной академии армии в Сарагосе и Военно-морского училища Марин, которое включало шесть месяцев навигации на борту учебного судна «Хуан Себастьян Элькано», Леонор поступила на четвертый курс обучения на пилота в Генеральную воздушную академию Сан-Хавьера.
Принцесса выглядела отлично в синей военной форме, белых перчатках и фуражке, которую держала в руках. На ее лице был легкий макияж и волосы собраны в низкий тугой пучок.
