Уже на учебе: дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI — принцесса Леонор — приехала в воздушную академию

У наследницы испанского престола сегодня первый учебный день в Генеральной воздушной академии в Сан-Хавьере, в Мурсии.

Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор начинает последний из трех курсов военной подготовки в качестве будущего генерал-капитана Вооруженных сил, когда она вступит на престол.

После окончания в прошлом году Генеральной академии армии в Сарагосе и Военно-морского училища Марин, которое включало шесть месяцев навигации на борту учебного судна «Хуан Себастьян Элькано», Леонор поступила на четвертый курс обучения на пилота в Генеральную воздушную академию Сан-Хавьера.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса выглядела отлично в синей военной форме, белых перчатках и фуражке, которую держала в руках. На ее лице был легкий макияж и волосы собраны в низкий тугой пучок.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

