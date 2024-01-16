Уже не королева: фотографы сделали милое фото Маргрете II с сыном Фредериком

Бывшая королева Дании впервые появилась на публике после своего отречения и передачи трона сыну – королю Фредерику X.

Вчера датские король Фредерик X и королева Мэри посетили датский парламент. Туда же прибыла и королева Маргрете II, уже не правящая, но после своего отречения она сохранила титул королевы.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Фотографы сделали милое фото, как Фредерик приветствовал мать поцелуем около парламента. 83-летняя Маргрете тоже поцеловала сына. Она была одета в длинную серую шубу и шапку, носила серьги-клипсы и розовой помадой накрасила губы. В руках держала сумку на ремешке-цепочке, а ногти традиционно накрасила красным лаком.

Королева Маргрете II и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что королева Мэри, супруга Фредерика, также выглядела роскошно в этот день, надев синий костюм от Ole Yde, темно-синие кожаные туфли от Gianvito Rossi, шляпу Susanne Juul и кожаные перчатки, дополнив образ серьгами и сапфировой брошью.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали кадры поцелуя нового короля Фредерика X и королевы Мэри со дня "коронации".

Читайте также: