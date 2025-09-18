Уже не секрет: о чем беседовали принцесса Кейт и Мелания Трамп во время встречи в Виндзоре

Принцесса Кейт и Мелания Трамп / © Associated Press

После приветствия Уэльские провели Трампов к королю Чарльзу и королеве Камилле и уже там между Кейт и Меланией завязалась непринужденная беседа, которую и проанализировал чтец по губам Джереми Фриман.

По его словам, Мелания Трамп спросила принцессу Кейт о ее детях и семье.

«А как у вас дела, как дети?», — спросила Мелания. На что Кейт ей ответила: «У них все хорошо, они только что вернулись в школу и снова осваиваются». На эту фразу первая леди снова ответила: «Это здорово», после чего Кейт спросила: «А как насчет твоего?». Тем не менее, остальную часть обсуждения разобрать не удалось, поскольку камера переместилась в другое место, пишет express.co.uk.

Принцесса Кейт и Мелания Трамп во Фрогморе / © Associated Press

Эксперт также уловил другой момент разговора, когда Кейт спросила Меланию, что она думает о Виндзорских садах. Явно впечатленная, Мелания ответила: «Просто великолепно, мне очень нравится, я обожаю зелень и дикую природу».

Напомним, сегодня Кейт прогулялась с первой леди по садам во Фрогморе. Они встретились с группой скаутов, которым привезли подарки.