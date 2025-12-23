Уже не так близки, как прежде: почему принцесса Кейт и Пиппа Миддлтон перестали тесно общаться

Пиппа и Кейт

Реклама

Пиппа Миддлтон-Мэттьюз — младшая сестра принцессы Уэльской — в этом году отсутствовала на рождественском концерте Кейт «Вместе на Рождество», который прошел 5 декабря в Вестминстерском аббатстве.

Вместо этого Пиппа присутствовала на Гран-при Формулы 1 в Абу-Даби со своим мужем Джеймсом Мэтьюзом, бывшим автогонщиком и нынешним членом совета директоров William Racing.

«Пиппа стала всё более занята поездками и рабочими делами. Посещение Гран-при Абу-Даби вместе с Джеймсом было важным событием для них обоих, и оно просто совпало с рождественским концертом», — сообщил тогда источник RadarOnline.

Реклама

Пиппа на рождественском концерте Кейт в прошлые года / © Getty Images

«Некоторые люди задавались вопросом, почему она пропустила рождественскую службу, но это не было пренебрежением — просто ее жизнь стала более ориентированной на глобальные события, и иногда она не может быть в Лондоне на таких мероприятиях», — рассказал некий источник.

Несмотря на объяснения отсутствия Пиппы, поклонники королевской семьи все равно обвинили ее в отсутствии поддержки сестры. «Напоминаю всем, что Пиппа ныряла с яхты, когда Кейт делала операцию по удалению предраковых клеток», — написал один пользователь на X. «И она также не сопровождала Кейт ни на одном матче Уимблдона в этом году». Другой пользователь X прокомментировал: «Они давно не разговаривали друг с другом!», — пишет sheknows.com.

Кейт и Пиппа однажды на Уимблдоне в Лондоне / © Getty Images

«Пока мы все были заняты тем, что косо поглядывали на постоянные нападки в адрес Гарри и Меган, сестра Кейт, Пиппа, незаметно допустила монументальную оплошность во время интервью на прошлой неделе. Она сказала, что Кейт не больна в традиционном смысле. Хм, что это вообще значит?», — написал еще один пользователь соцсети X.

Напомним, в марте 2025 года другой источник сообщил RadarOnline, что Кейт и Пиппа «совершенно разные», поскольку сестры отдаляются друг от друга. «Кейт прекрасно понимает, что все меняется уже давно. Давление, связанное с ее публичной ролью, только усилилось после смерти королевы Елизаветы II, что выдвинуло ее мужа и детей в очередь на престол», — сказал инсайдер. «К сожалению, побочным эффектом этого стала потеря непринужденного семейного уклада Миддлтон, который она так ценит… особенно ее некогда невероятно близких отношений с младшей сестрой».

Реклама

Семья Уэльских на концерте в Вестминстерском аббатстве в этом году / © Associated Press

Однако другой источник RadarOnline, появившийся в декабре 2025 года, опроверг утверждения о каких-либо разногласиях между сестрами, настаивая на том, что их отношения остаются такими же «крепкими», как и прежде.

«Отношения между Кейт и Пиппой действительно крепкие. Ее сестре просто захотелось чего-то другого в этом году, и она сказала Кейт, что вернется на службу в следующем году. Это стало неотъемлемой частью календаря семьи Миддлтон, поэтому она извинилась за то, что не смогла присутствовать в этом году, но в целом между сестрами все хорошо», — сказал инсайдер.

Напомним, на рождественском концерте Кейт появилась со своим мужем принцем Уильямом и тремя детьми, а также другими членами королевской семьи.