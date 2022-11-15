Уже не впервые: брат королевы Елизаветы II оконфузился на публике

Двоюродный брат королевы Елизаветы II – герцог Кентский, который является фельдмаршалом британской армии, посетил в воскресенье церемонию памяти возле Кенотафа на Уайтхолле, в Лондоне.
87-летний Эдвард был запечатлен на балконе министерства иностранных дел вместе с мужем принцессы Анны, сэром Тимом Лоуренсом.
Королевская семья в полном составе посетила Национальную службу памяти возле Кенотафа.
Герцог Кентский был одет в свою военную форму, но королевские поклонники быстро заметили, что на его пальто не хватает одной пуговицы. Как допустили такой небольшой конфуз, не уточняется.
Впрочем, как пишет Hello!, с братом королевы не впервые происходит конфузная ситуация. Ранее во время Trooping the Colour, который организовывают в честь дня рождения Елизаветы II, Эдвард надел пояс ордена Святого Михаила и Святого Георгия не на то плечо. Герцог Кентский носил его от левого плеча до правого бедра, тогда как его следовало носить от правого плеча до левого бедра.
Тогда писали, что герцог, похоже, перепутал свой пояс с поясом Ордена Подвязки, который он обычно носит в войсках и носит на противоположном плече. Впрочем, Эдварду уже 87 лет, и такой инцидент можно вполне списать на почетный возраст.
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