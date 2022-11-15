Уже не впервые: брат королевы Елизаветы II оконфузился на публике

Двоюродный брат королевы Елизаветы II – герцог Кентский, который является фельдмаршалом британской армии, посетил в воскресенье церемонию памяти возле Кенотафа на Уайтхолле, в Лондоне.

87-летний Эдвард был запечатлен на балконе министерства иностранных дел вместе с мужем принцессы Анны, сэром Тимом Лоуренсом.

Королевская семья в полном составе посетила Национальную службу памяти возле Кенотафа.

Герцог Кентский был одет в свою военную форму, но королевские поклонники быстро заметили, что на его пальто не хватает одной пуговицы. Как допустили такой небольшой конфуз, не уточняется.

Герцог Кентский / Фото: Getty Images

Впрочем, как пишет Hello!, с братом королевы не впервые происходит конфузная ситуация. Ранее во время Trooping the Colour, который организовывают в честь дня рождения Елизаветы II, Эдвард надел пояс ордена Святого Михаила и Святого Георгия не на то плечо. Герцог Кентский носил его от левого плеча до правого бедра, тогда как его следовало носить от правого плеча до левого бедра.

Королева Елизавета II и герцог Кентский / Фото: Getty Images

Тогда писали, что герцог, похоже, перепутал свой пояс с поясом Ордена Подвязки, который он обычно носит в войсках и носит на противоположном плече. Впрочем, Эдварду уже 87 лет, и такой инцидент можно вполне списать на почетный возраст.

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