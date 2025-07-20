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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Уже носила ее: принцесса Кейт выгуляла любимую летнюю шляпу

В ней супруга принца Уильяма приезжала на финал Уимблдонского теннисного турнира среди мужчин.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

В этом году Кэтрин появилась на турнире в красивом кобальтово-синем платье миди с бантом от Roksanda, обута в туфли-лодочки Ralph Lauren цвета капучино и с плетенной шляпой от LK Bennett, с черной лентой на голове.

Аксессуар отлично дополнял летний лук принцессы и закрывал ее лицо от солнца, когда Кейт сидела на трибунах вместе со своей семьей — дочерью принцессой Шарлоттой, сыном принцем Джорджем и мужем принцем Уильямом. Также Кэтрин надела солнцезащитные очки Ralph Lauren.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Примечательно, что принцесса Кейт уже носила эту шляпу на Уимблдон в июле 2022 года. Тогда она посещала финал турнира в женском одиночном разряде. Тогда на ней также было платье от британского бренда Roksanda, но только желтого цвета и тоже с бантом.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне в 2022 / © Getty Images

Принцесса Уэльская на Уимблдоне в 2022 / © Getty Images

Дополнили этот летний образ солнцезащитные очки от Bulgari и белые туфли-лодочки от Gianvito Rossi.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне в 2022 / © Getty Images

Принцесса Уэльская на Уимблдоне в 2022 / © Getty Images

Ранее мы рассказывали про новое украшение, которое Кейт носила на Уимблдоне в этом году.

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