Уже носила его раньше: королева Летиция появилась на аудиенции в удобном брючном костюме

Королева Летиция вернулась к работе и посетила несколько аудиенций во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Летиция возобновила свои профессиональные обязательства на новом важном мероприятии, на котором она особо отметила тех, кто пострадал от наводнения недавно произошедшего в регионе Валенсия.

В прошлое воскресенье, 3 ноября, королева Летиция и король Филипп VI приезжали в Пайпорту, один из городов, наиболее пострадавших от наводнения. Там королевскую чету разъяренная толпа забросала грязью.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Вернувшись в Мадрид Летиция встретилась с представителями различных общественных организаций для координации инициатив с целью положить конец катастрофическим последствиям, которые принесла с собой эта трагедия, забравшая жизнь 200 человек.

Теперь же королева провела аудиенцию во дворце. На мероприятии королева появилась в сером брючном костюме, состоявшем из оверсайз жакета и брюк со стрелками, который дополнила кожаными туфлями-лодочками на очень низких каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Этот же костюм Летиция носила в сентября 2022 года, когда приезжала в штаб-квартиру Королевской испанской академии.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Вчера королева Летиция была с распущенными волосами, на лице у нее был классический дневной макияж, а на пальце любимое золотое кольцо. Других колец на пальцах Ее Величество не носит.

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