Уже официально: главная резиденция короля Чарльза закрывает двери для посетителей на три года

Букингемский дворец закроется на три года для проведения интенсивных реконструкционных работ.

Стало известно, что Букингемский дворец закроет свои двери для государственных визитов на ближайшие три года в рамках масштабной программы реконструкции.

После приема эмира Катара в начале следующего месяца государственные визиты в лондонский дворец не будут осуществляться до 2027 года, когда должна быть завершена программа реконструкции.

Как сообщает Sunday Times, до этого момента все государственные визиты будут проводиться в Виндзорском замке.

Букингемский дворец / Фото: Getty Images

С 2017 года во всем дворце проводятся реставрационные работы с целью замены устаревших кабельных и водопроводных систем, которые в последний раз обновлялись в 1950-х годах. В этом году завершилась реконструкция Восточного крыла, начатая в 2018 году. Она включает в себя знаменитую центральную балконную зону с видом на торговый центр, которую посетители впервые смогли увидеть этим летом.

Реставрационные работы финансируются за счет суверенного гранта, финансируемого налогоплательщиками, и будут временно приостанавливаться каждое лето, чтобы посетители могли посещать дворец.

Букингемский дворец / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о семи знаменитых дворцах короля Чарльза III.

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