Уже подтвердила свое присутствие: Джилл Байден появится на королевской свадьбе

Первая леди США Джилл Байден подтвердила свое присутствие на самой ожидаемой королевской свадьбе года.

На следующей неделе Джилл Байден отправится в Амман на свадьбу наследного принца Хусейна – старшего сына короля Абдаллы II и королевы Рании.

Супруга президента США подтвердила, что на следующей неделе она посетит королевскую свадьбу года в Иордании, поскольку наследный принц Хусейн готовится жениться на саудовском архитекторе Раджве Аль Саиф. Свадебная церемония запланирована на 1 июня.

У Байденов крепкая дружба с королем Абдаллой и королевой Ранией.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, наследный принц Хусейн учился в США, когда был студентом Джорджтаунского университета в Вашингтоне, а его отец, король Абдалла, часто встречался за завтраком с Джо Байденом, когда он был вице-президентом в период с 2009 по 2017 год, сообщает express.

Королева Рания и кронпринц Хусейн / Фото: Getty Images

На свадьбе будут присутствовать и некоторые европейские монархи, в том числе король Бельгии Филипп и его 21-летняя дочь принцесса Елизавета, наследный принц Фредерик и наследная принцесса Дании Мэри, наследные принцессы Швеции Виктория и принц Даниэль, наследный принц Норвегии Хокон подтвердили присутствие на свадьбе.

Кронпринц Хусейн и Раджва Аль Саиф / Фото: Getty Images

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