Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Уже приехал в Сандрингем: король Чарльз сходил на службу

Уже приехал в Сандрингем: король Чарльз сходил на службу

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз уже прибыл в Сандрингем, где проведет рождественские праздники вместе со своей семьей.

Монарха запечатлели фотографы, когда он возвращался после воскресной службы в церкви Святой Марии Магдалины. Чарльз был сам без своей супруги королевы Камиллы.

Король был одет в коричневое пальто, серый костюм. Теплые замшевые перчатки и обут в замшевые ботинки. В руках у Чарльза был зонт-трость. Он приветствовал людей, которые пришли поздороваться с ним, а фотографам махал рукой.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, недавно во время одного из публичных мероприятий короля спросили о его здоровье. И он пошутил, он "еще жив", несмотря на то, что лечение Чарльза от рака продолжится в 2025 году.

Король Чарльз / © Associated Press
Король Чарльз / Фото: Associated Press

Читайте также:

Цена праздника! На сколько подорожал новогодне-рождественский стол?

Цена праздника! На сколько подорожал новогодне-рождественский стол?

Похожие темы:

Следующая публикация