Уже приехал в Сандрингем: король Чарльз сходил на службу

Король Чарльз уже прибыл в Сандрингем, где проведет рождественские праздники вместе со своей семьей.
Монарха запечатлели фотографы, когда он возвращался после воскресной службы в церкви Святой Марии Магдалины. Чарльз был сам без своей супруги королевы Камиллы.
Король был одет в коричневое пальто, серый костюм. Теплые замшевые перчатки и обут в замшевые ботинки. В руках у Чарльза был зонт-трость. Он приветствовал людей, которые пришли поздороваться с ним, а фотографам махал рукой.
Напомним, недавно во время одного из публичных мероприятий короля спросили о его здоровье. И он пошутил, он "еще жив", несмотря на то, что лечение Чарльза от рака продолжится в 2025 году.
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