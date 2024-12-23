Уже приехал в Сандрингем: король Чарльз сходил на службу

Король Чарльз уже прибыл в Сандрингем, где проведет рождественские праздники вместе со своей семьей.

Монарха запечатлели фотографы, когда он возвращался после воскресной службы в церкви Святой Марии Магдалины. Чарльз был сам без своей супруги королевы Камиллы.

Король был одет в коричневое пальто, серый костюм. Теплые замшевые перчатки и обут в замшевые ботинки. В руках у Чарльза был зонт-трость. Он приветствовал людей, которые пришли поздороваться с ним, а фотографам махал рукой.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, недавно во время одного из публичных мероприятий короля спросили о его здоровье. И он пошутил, он "еще жив", несмотря на то, что лечение Чарльза от рака продолжится в 2025 году.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Читайте также: