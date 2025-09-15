- Дата публикации
Уже проснулась: Меган Маркл забавно поздравила мужа Гарри с днем рождения
В Монтесито, в Калифорнии, где живет семья принца Гарри и Меган Маркл сейчас пол девятого утра.
Меган первым делом после того, как проснулась решила сделать пост в своем Instagram и поздравить своего мужа именинника с днем рождения. Она опубликовала фотографию Гарри, похоже, это кадр с его военной службы, и написала:
«О, привет, именинник 🔥».
На снимке принц одет в форму летчика, у него взъерошенные рыжие волосы и он смотрит прямо в камеру.
Как семья будет праздновать 41-й день рождения принца, который только что вернулся в США из Украины, Меган не сообщила, но, уверенны, она обязательно поделится с поклонниками фотографиями в сторис.
Мы же тем временем собрали для вас милую подборку фотографий принца Гарри из его детских лет.