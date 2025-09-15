Уже проснулась: Меган Маркл забавно поздравила мужа Гарри с днем рождения

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Меган первым делом после того, как проснулась решила сделать пост в своем Instagram и поздравить своего мужа именинника с днем рождения. Она опубликовала фотографию Гарри, похоже, это кадр с его военной службы, и написала:

«О, привет, именинник 🔥».

На снимке принц одет в форму летчика, у него взъерошенные рыжие волосы и он смотрит прямо в камеру.

Как семья будет праздновать 41-й день рождения принца, который только что вернулся в США из Украины, Меган не сообщила, но, уверенны, она обязательно поделится с поклонниками фотографиями в сторис.

Мы же тем временем собрали для вас милую подборку фотографий принца Гарри из его детских лет.