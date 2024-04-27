Уже скоро: Букингемский дворец объявил, когда король Чарльз III вернется к работе

Вчера, 26 апреля, Букингемский дворец официально объявил, что король вернется к своим обязанностям, начиная со следующей недели, хотя его лечение еще не закончено.

"Его Величество Король вскоре вернется к своим общественным обязанностям после периода лечения и восстановления после недавнего диагностированного рака. Чтобы отметить эту веху, король и королева в следующий вторник совместно посетят онкологический центр, где встретятся с медицинскими специалистами и пациентами. Этот визит станет первым из ряда внешних мероприятий, которые Его Величество предпримет в ближайшие недели.

Кроме того, по просьбе правительства Его Величества в июне король и королева примут их величества императора и императрицу Японии с государственным визитом. По мере приближения первой годовщины Коронации Их Величества по-прежнему глубоко благодарны за множество добрых пожеланий, которые они получили со всего мира во время радостей и трудностей прошлого года", - говорится в заявлении.

Сообщение сопровождалось новым снимком пары, который сделала фотограф Милли Пилкингтон в начале этого месяца в садах Букингемского дворца. Чарльз и Камилла на фото улыбались и обнимались за руки. Королева надела синее платье любимого фасона, а король - серый костюм.

Напомним, что Пилкингтон не новичок в портретах королевской семьи, поскольку в прошлом году она сделала несколько фотографий, выпущенных Кенсингтонским дворцом по особым случаям: портрет принца Уильяма и его детей ко Дню отца, а также портрет принцессы Кейт к 5-летию принца Луи. Также фотограф снимала 8-й день рождения Шарлотты и 10-й день рождения принца Джорджа.

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