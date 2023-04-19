Уже скоро: папарацци запечатлели, как готовят балкон Букингемского дворца к коронации

Фотографы запечатлели, как сотрудники дворца моют огромные окна на балконе Букингемского дворца в Лондоне. Именно здесь, на этом балконе, появится король и королева в окружении самых близких родственников после самой коронации, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Балкон Букингемского дворца / Фото: Getty Images

Подробнее о том, что нас ждет на коронации короля, мы уже рассказывали.

Известно, что перед коронацией королевы Елизаветы II в 1953 году монарх отправилась на отдых в замок Балморал в Шотландию (тот самый, где она провела свои последние дни перед смертью в 2022-м). У Елизаветы тогда была целая неделя отдыха перед важным днем, которую она провела с супругом Филиппом, детьми и своими любимыми корги.

Елизавета II и принц Филипп с детьми в замке Балморал / Фото: Associated Press

Сообщается, что король Чарльз III и королева Камилла также отправились в замок Балморал. Они были замечены, когда направлялись в церковь в Крати Кирк в Шотландии, недалеко от замка Балморал. Возможно, супруги просто ездили туда на выходные, а может быть, как и его мать, король решил провести именно в Балморале несколько недель перед своей коронацией.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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