Уже скоро: принцесса Марта Луиза и шаман Дурек рассказали о предстоящей свадьбе

В сентябре 2023 года норвежская принцесса сообщила, что их с Дуреком Верреттом свадьба состоится 31 августа 2024 года, в норвежской деревне Гейрангере, а именно, в историческом отеле Hotell Union.

В подкасте HeartSmart, который Марта Луиза ведет вместе с двумя своими друзьями, Дерек рассказал о своем волнении перед их свадьбой.

Принцесса Марта Луиза и Шаман Друрек / Фото: Getty Images

"Я так люблю Норвегию. Я люблю архитектуру и природу. У меня много норвежских друзей, которых я люблю всем сердцем и душой. Я просто очень рад, что все мои друзья приедут со всего мира, не только чтобы стать свидетелями нашей любви, но и увидеть Норвегию и испытать то, что испытываю я. Все очень рады", — заявил жених.

Женившись на сестре наследного принца Хокона, Дурек Верреттом станет отчимом для ее трех дочерей — Мод Анжелики (20 лет), Лии Айседоры (18 лет) и Эммы Таллулы (15 лет), которых королевская особа родила в браке со своим бывшим (уже покойным мужем) Ари Беном, пишет Hello!.

Норвежская принцесса Марта Луиза и ее бывший муж Ари Бен / Фото: Getty Images

Дурек, родившийся в Калифорнии, также похвалил свою невесту за ее решительный характер, сказав, что ему нравится тот факт, что она не боится сказать "нет" и будет подвергать сомнению его выбор и поведение. "Мне это нравится", - признался он.

Напомним, о помолвке пары стало известно в июне 2022 года. А в ноябре того же года Королевский дом Норвегии объявил, что Марта Луиза официально отказывается от своей королевской роли. Во дворце заявили, что решение было принято для того, чтобы Марта Луиза могла более свободно заниматься тем, что ее интересует без каких-либо ограничений.

Марта Луиза и Дурек Верретт / Фото: Getty Images

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