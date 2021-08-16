Уже скоро в роддом: принцесса Беатрис не остановится на одном ребенке

Уже скоро в роддом: принцесса Беатрис не остановится на одном ребенке

Принцесса Беатрис намекнула, что на одном ребенке они с мужем Эдоардо останавливаться не собираются.

Беременная принцесса является покровителем благотворительной организации Helen Arkell Dyslexia Charity, которая помогает людям с дислексией. Сама Беатрис не скрывает, что с детства страдает ею, но называет эту свою особенность "подарком судьбы".

В недавней беседе по Zoom с редактором Джованной Флетчер принцесса Йоркская рассказала, что если ее пасынку Вольфи или другим будущим детям "посчастливится" быть дислексиками, то это настоящий "подарок".

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Associated Press

У самой принцессы диагностирована дислексия была в возрасте семи лет, и сейчас она полна решимости рассказывать об этом публично, пишет Hello!.

Сейчас принцесса Беатрис беременна первенцем. Ее роды должны состояться уже осенью. Говоря о дислексии, Беатрис заговорила о будущих детях, что наводит на мысль о том, что они с Эдоардо Мапелли-Моцци не планируют останавливаться на одном ребенке.

Принцесса Беатрис / Getty Images

Читайте также: Где будет рожать принцесса Беатрис: названы варианты

Стиль принцессы Беатрис разных лет (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку