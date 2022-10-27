Уже точно: стала известна дата выхода мемуаров принца Гарри

После смерти королевы Елизаветы II выход книги мемуаров принца Гарри оказался под вопросом. Но уже официально сообщается, что книга увидит свет и случится это в начале нового 2023 года.

Долгожданные мемуары 38-летнего герцога Сассекского будут выпущены 10 января 2023 года, сообщила в среду The New York Times со ссылкой на издателя.

Ранее дата выхода книги была перенесена так как принц Гарри пытался изъять свои нашумевшие мемуары из печати для того, чтобы внести в них правки. Также изначально книга должна была поступить в продажу накануне Дня благодарения, но после смерти бабушки Гарри – королевы Елизаветы II – ее выход был перенесен.

Королева Елизавета II, Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Мы уже знаем, что Гарри расскажет в книге о своем детстве, жизни в британской королевской семье, о своей службе в Афганистане, и своей семье – супруге Меган и детях – Арчи и Лилибет.

За книгу принцу заплатили огромный гонорар в размере 20 миллионов долларов и скорее всего, там будет какая-то информация, которая может нанести урон королю Чарльзу III и другим членам королевской семьи.

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Getty Images

Сообщалось также, что прибыль Гарри отправил на благотворительность, но не все 20 миллионов, а лишь 1,5 миллиона. Об этом, как сообщает People, герцог Сассекский рассказал после игры в поло в августе 2021 года.

"Это одно из нескольких пожертвований, которые я планирую сделать благотворительным организациям, и я благодарен за возможность помочь таким образом детям и сообществам, которые в этом остро нуждаются", - сказал тогда Гарри.

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