Уже трижды надевала его: герцогиня Кейт в белом костюме от Alexander McQueen с семьей приехала на Игры Содружества

Герцог и герцогиня Кембриджские вместе с дочерью - принцессой Шарлоттой - приехали сегодня на Игры Содружества 2022, которые проходят в Бирмингеме.

Герцогиня Кейт, принц Уильям и их семилетняя дочь Шарлотта посетили Центр водных видов спорта Sandwell в Бирмингеме, чтобы посмотреть заплывы.

Кейт и Уильям с дочерью Шарлоттой / Фото: Getty Images

Для выхода в свет 40-летняя Кэтрин снова выбрала белый брючный костюм от Alexander McQueen, который ранее уже носила во время поездки на Ямайку в марте 2022 года в рамках их с принцем Уильямом Карибского турне. А также надевала его на открытие памятника поколению Уиндраш на станции Ватерлоо в Лондоне.

В этот раз Кейт дополнила костюм белым поясом и подобрала остроносые туфли на плоской подошве от Camilla Elphick и комплектом украшений Mappin & Webb.

Кейт с дочерью Шарлоттой / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям с дочерью Шарлоттой / Фото: Getty Images

У герцогини были распущены каштановые волосы и накручены легкими волнами. А на пальце было лишь золотое обручальное кольцо, свое помолвочное с сапфиром герцогиня почему-то в этот раз не надела.

Кейт и Уильям с дочерью Шарлоттой / Фото: Getty Images

Отметим, когда Кейт надевает белый костюм, ее непременно сравнивают с Меган Маркл, которая также появилась в белом брючном костюме от Valentino за 3200 фунтов стерлингов на "Играх непокоренных" в Гааге в апреле 2022 года.

Меган Маркл в костюме Valentino / Фото: Associated Press

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