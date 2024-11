Уже в строю: королева Камилла в черно-белом платье и в компании мужа Чарльза сходила на прием

Они организовали прием в честь столетия благотворительной организации Film and TV. Благотворительная организация Film and TV была основана в 1924 году как Благотворительный фонд Cinematograph Trade, чтобы помогать людям, работающим в индустрии кино, преодолевать ряд личных и профессиональных трудностей. Король стал покровителем благотворительной организации Film and Television Charity, сменив королеву Елизавету II, которая осуществляла патронаж с 1952 года.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла уже поправилась после болезни и присоединилась к Чарльзу на мероприятии. На прошлой неделе Ее Величеству пришлось отложить ряд мероприятий так как ей нездоровилось.

На прием Камилла приехала в черном платье с белой вышивкой на груди и обута в высокие замшевые сапоги на каблуках. В руках королева держала черный клатч Bottega Veneta, у нее на шее было жемчужное колье с бриллиантовой застежкой, в ушах серьги с жемчугом, а на запястье несколько браслетов от Van Cleef & Arpels. Прическа и макияж Камиллы были классическими.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король был в этот вечер в темно-сером полосатом костюме, белой рубашке и с белым галстуком в принт. Монарх держал в руке бокал с напитком, когда рассматривал вместе с женой инсталляции.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, сегодня Букингемский дворец уже поздравил короля с 76-летием.

