Уже в весеннем образе: королева Летиция в цветочном платье приехала на встречу

Уже в весеннем образе: королева Летиция в цветочном платье приехала на встречу

Королева Испании Летиция посетила сегодня Центр протонной терапии в больнице Киронсалуд в Посуэло-де-Аларкон, в Испании.

Несмотря на то, что супруг королевы – король Филипп VI – на днях объявил, что заразился коронавирусом, Летиция не получила положительный тест на COVID-19, а значит, может заниматься своими делами.

Королева Летиция / Getty Images

На публике Ее Величество сегодня появилась в платье от испанского бренда Massimo Dutti. Черное платье миди с мелким цветочным принтом бежевого цвета и деталью в виде банта на шее сидело на Летиции прекрасно. Из украшений королева надела сегодня серьги-кольца, любимое кольцо от Karen Hallam на пальце и дополнила аутфит горчичными туфлями-лодочками на каблуках.

Королева Летиция / Getty Images

Кстати, платья такого фасона очень любит носить и британская герцогиня Кембриджская. О ее любимых аутфитах читайте в нашем материале.

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