Уже в весеннем образе: королева Летиция в цветочном платье приехала на встречу

Королева Испании Летиция посетила сегодня Центр протонной терапии в больнице Киронсалуд в Посуэло-де-Аларкон, в Испании.
Несмотря на то, что супруг королевы – король Филипп VI – на днях объявил, что заразился коронавирусом, Летиция не получила положительный тест на COVID-19, а значит, может заниматься своими делами.
На публике Ее Величество сегодня появилась в платье от испанского бренда Massimo Dutti. Черное платье миди с мелким цветочным принтом бежевого цвета и деталью в виде банта на шее сидело на Летиции прекрасно. Из украшений королева надела сегодня серьги-кольца, любимое кольцо от Karen Hallam на пальце и дополнила аутфит горчичными туфлями-лодочками на каблуках.
Кстати, платья такого фасона очень любит носить и британская герцогиня Кембриджская. О ее любимых аутфитах читайте в нашем материале.
Читайте также: