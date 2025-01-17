Уже вернулась домой: королеву Соню запечатлели около больницы в Осло после перенесенной операции

87-летней королеве Норвегии Соне провели операцию на сердце и уже отпустили домой.

Ее Величество была запечатлена фотографами покидая Национальную больницу в Осло после операции по установке кардиостимулятора.

День назад, 16 января, королеве установили кардиостимулятор в больнице Осло. Королевский дворец заявил, что операция прошла успешно. И сегодня супруга короля Харальда V отправилась домой во дворец, где она до 24 января будет находиться на больничном.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Напомним, недавно во время отдыха на горнолыжном курорте Ее Величество перенесла фибрилляцию сердца (мерцательную аритмию) в связи с поездкой на лыжах и было принято решение, что ей необходимо установить кардиостимулятор.

Ее муж, 87-летний король Харальд V, и их сын, кронпринц Хокон и его жена, кронпринцесса Метте-Марит, навещали королеву в больнице в среду вечером.

Королева Соня с мужем королем Харальдом V / Фото: Associated Press

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