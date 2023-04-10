Уже язык немеет: новые подробности состояния здоровья Путина

Вокруг темы здоровья российского президента идут постоянные дискуссии. Одни говорят, что диктатор едва ли не при смерти, другие, что он живее всех живых.

Впрочем, ни для кого уже давно не тайна, что Путин все же страдает от онкологии, а препараты, которые он принимает во время терапии, весьма сильно влияют на его сознание.

Согласно очередной информации от телеграмм-канала Generall SVR, "фюрер", прошедший в марте очередной курс лечения буквально вчера пожаловался медикам на ухудшение самочувствия.

Вчера утром Путин пожаловался медикам, которые, как известно, регулярно мониторят его состояние здоровья, на нарушение зрения, онемение языка, частичную потерю чувствительности правой руки и ноги, и сильную головную боль. Бригада, которая дежурила в этот день в его "бункере" не справилась и вызвала на помощь подкрепление, врачей, которые принимают участие в лечении президента. Первую помощь диктатору оказали и настоятельно рекомендовали полный покой.

Путин / Фото: Associated Press

"После оказания ему первой помощи президент прошел обследование, после чего консилиум врачей, которые имеют отношение к лечению президента и профильных специалистов, которых привлекли вчера к лечению Путина, назначили лекарства и рекомендовали как минимум пару дней полный покой. К полудню по московскому времени президенту стало значительно легче, а к вечеру состояние полностью стабилизировалось и не вызывало у медиков беспокойство", - пишет канал.

Тем временем, говорят, что близкое окружение Путина и его семья тешат себя оптимизмом и надеждами, что жить он будет еще долго. Однако, не все так однозначно, когда речь идет об онкологии.

Читайте также: