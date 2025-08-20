- Дата публикации
Уже закупают мебель: появились новые подробности о переезде принца и принцессы Уэльских в новый дом
Принц и принцесса Уэльские до конца года планируют переехать в новый дом — Forest Lodge в Виндзоре и будут оставаться в нем жить даже, когда принц Уильям станет королем.
Королевские источники сообщают, что этот дом станет постоянным домом для пары и их троих детей, и они продолжат жить там даже после того, как Уильям взойдет на престол, пишет издание The Sun.
Букингемский дворец, расположенный в центре Лондона, примерно в 35 километрах к востоку от Виндзора, всегда был главной резиденцией британской монархии. В настоящее время в нем проходит масштабная реновация стоимостью 463 миллиона долларов, в результате чего большая его часть непригодна для использования королем Чарльзом и другими членами королевской семьи.
76-летний Чарльз во время своих визитов в Лондон проживает в своей постоянной резиденции Кларенс-хаус с супругой королевой Камиллой.
Букингемский дворец, который инсайдеры называют «резиденцией монарха», является центром общественной жизни Великобритании. Кроме того, он часто служит местом проведения государственных визитов и публичных церемоний награждения, посвященных выдающимся деятелям британского общества. Но жить в нем нынешний монарх не хочет, как и его покойная мать королева Елизавета II последние годы жизни проживала в Виндзорском замке.
Уильям и Кейт обнаружили, что Виндзор идеально подходит для их семейной жизни. Там находится школа Ламбрук, которую посещают дети пары, неподалеку находится и Итонский колледж, куда в следующем году поступит принц Джордж.
«Семья Уэльских переедет в этом году», — подтвердил представитель Кенсингтонского дворца изданию People 16 августа. Уэльские, следуя привычному образу жизни в коттедже Аделаида, и стремясь сделать семейную жизнь максимально комфортной для детей, не будут нанимать прислугу в Forest Lodge. Мария Туррион Борралло, которая уже много лет работает няней детей, и домработницы, вероятно, разместятся в других, менее крупных домах поместья.
Также дополнительным преимуществом этого района является то, что он находится всего в 30 минутах езды от родителей принцессы Кейт, Кэрол и Майкла Миддлтон, которые очень заботятся о своих внуках и часто проводят время с Кейт и Уильямом.
Кейт и Уильям сами финансируют ремонт нового дома и уже закупают мебель.