Уже зажгли елки: любимую резиденцию королевы Елизаветы II украсили к Рождеству

Королевские резиденции постепенно начинают украшать к Рождеству.

Елка в Виндзорском замке

Елка в Виндзорском замке / © Getty Images

Сотрудники дворца завершили декорирование Малиновой гостиной Виндзорского замка в Виндзоре.

В эти рождественские праздники гости Виндзорского замка смогут увидеть праздничные украшения, украшающие парадные покои и прилегающую территорию, включая 6-метровую пихту Нордмана в зале Святого Георгия, растущую неподалеку, в Большом Виндзорском парке, и освещенную тысячами огней.

Декорирование Малиновой гостиной Виндзорского замка / © Getty Images

Декорирование Малиновой гостиной Виндзорского замка / © Getty Images

В преддверии рождественских праздников традиционно публикуются фотографии празднично украшенных дворцовых комнат.

Елка в зале Святого Георгия в Виндзорском замке / © Getty Images

Елка в зале Святого Георгия в Виндзорском замке / © Getty Images

Елка в зале Святого Георгия в Виндзорском замке / © Getty Images

Елка в зале Святого Георгия в Виндзорском замке / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как шотландскую резиденцию короля Чарльза уже украсили к Рождеству.

