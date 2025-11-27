- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 1 мин
Уже зажгли елки: любимую резиденцию королевы Елизаветы II украсили к Рождеству
Королевские резиденции постепенно начинают украшать к Рождеству.
Сотрудники дворца завершили декорирование Малиновой гостиной Виндзорского замка в Виндзоре.
В эти рождественские праздники гости Виндзорского замка смогут увидеть праздничные украшения, украшающие парадные покои и прилегающую территорию, включая 6-метровую пихту Нордмана в зале Святого Георгия, растущую неподалеку, в Большом Виндзорском парке, и освещенную тысячами огней.
В преддверии рождественских праздников традиционно публикуются фотографии празднично украшенных дворцовых комнат.
Напомним, ранее мы показывали, как шотландскую резиденцию короля Чарльза уже украсили к Рождеству.