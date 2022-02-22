Уже здоров: король Филипп с супругой Летицией посетил гала-концерт

Король Испании Филипп VI уже выздоровел от коронавируса и появился на первом совместном с супругой Летицией мероприятии.

21 февраля Филипп и Летиция присутствовали на гала-концерте, посвященном 5-летию со дня смерти Антонио Небрихи, в Королевском театре в Мадриде.

49-летняя королева была одета в черное платье с рукавами три четверти и обута в кожаные туфли-лодочки на каблуках. В руках у Ее Величества был маленький черный клатч. А на пальце сверкало любимое позолоченное кольцо от бренда Karen Hallam.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Волосы Летиции были распущены, на лице был макияж и защитная маска, а в ушах сверкали драгоценные серьги. Король Филипп был тоже в темном костюме, белой рубашке и темно-синем галстуке. И обязательно в защитной маске на лице.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Напомним, почти две недели прошло с тех пор, как дворец сообщил, что король Филипп VI заразился коронавирусом.

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