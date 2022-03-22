Ужин с генерал-губернатором и посещение тренировочной базы: как прошел третий день Карибского тура Кейт и Уильяма

Ужин с генерал-губернатором и посещение тренировочной базы: как прошел третий день Карибского тура Кейт и Уильяма

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин продолжают свой тур по странам Карибского моря.

"Платиновый тур" организован в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II, который отмечают в этом году. 95-летняя монарх уже давно сама не ездит в туры, вместо нее это делают ее преемники.

Кейт и Уильям / Getty Images

Кейт и Уильям / Getty Images

Внук Елизаветы II принц Уильям и его супруга герцогиня Кэтрин встретились с генерал-губернатором Белиза Фройлой Цалам и ее мужем Даниэлем Мендесой во время специального приема, устроенного генерал-губернатором Белиза в честь платинового юбилея Ее Величества в Кахаль. Мероприятие проходило на руинах майя в Кахаль-Печ.

Кейт и Уильям / Getty Images

Также во время тура герцог и герцогиня посетили тренировочную базу в джунглях подразделения поддержки обучения британской армии. Они пообщались с армейцами, а также сделали несколько фотографий.

Кейт и Уильям / Getty Images

Кейт и Уильям / Getty Images

Еще королевская чета посетила Каракол - культовый объект древних археологических раскопок майя глубоко в джунглях в лесу Чикибул. Снимки также были опубликованы.

Кейт и Уильям / Getty Images

Так прошел третий день платинового юбилейного королевского тура по Карибскому морю в Чикибуле, Белиз. Королевская пара находится на первом этапе карибского тура, который приведет их в Белиз, Ямайку и Багамы.

Кейт и Уильям / Getty Images

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