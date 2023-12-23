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В алом пальто и с красивыми локонами: принцесса София с семьей сходила в оперу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
62
Время на прочтение
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В алом пальто и с красивыми локонами: принцесса София с семьей сходила в оперу

Принцесса София и принц Карл Филипп со своими сыновьями / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

Принц Карл Филипп и его супруга принцесса София вместе со старшими детьми сходили на представление в оперу.

Семья сходила на "Щелкунчика" в Оперу. Принцесса София появилась в этот вечер на публике в гранатово-красном пальто с золотой пуговицей на воротнике. А в руках держала молочный клатч из лаковой кожи.

Принцесса сделала красивую укладку локонами и вечерний макияж и красный маникюр. Ее супруг принц Карл Филипп был в темном костюме, белой рубашке и с галстуком.

А сыновья королевской пары были в пальто и джемперах.

(листайте фото вправо)

"В эти выходные наступило чудесное рождественское ощущение, когда у нас появилась возможность еще раз насладиться "Щелкунчиком" в Опере. Спасибо! ", - подписала кадры семья.

Напомним, сегодня свой 80-летний юбилей празднует мать принца Карла Филиппа – королева Сильвия. По случаю праздника дворец опубликовал новое фото.

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Дата публикации
Просмотры
62
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