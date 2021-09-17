В алом платье и лодочках в тон: королева Летиция на приеме во дворце

Король Испании Филипп VI и его красавица супруга Летиция провели очередной прием во дворце.
Королевская чета встретилась с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркеса и его женой Марией Джулианой Руис в Королевском дворце в Мадриде.
На днях королева Летиция отметила 49-летие. Но уже спустя два дня Ее Величество в потрясающем аутфите уже блистает на рабочем мероприятии. Для встречи с президентской четой Летиция выбрала красное платье-миди с длинными рукавами и максимально закрытым верхом, которое дополнила красными туфлями-лодочками на каблуках.
Вечерний лук королева дополнила серьгами-висюльками с рубиновыми камнями, насыщенным макияжем глаз и простой укладкой. А на пальце у нее сверкало кольцо с позолотой от Karen Hallam.
Король Филипп VI надел синий костюм к которому подобрал белую рубашку и песочный галстук.
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