В алом платье и на шпильках: беременная жена Бориса Джонсона продемонстрировала яркий образ

В алом платье и на шпильках: беременная жена Бориса Джонсона продемонстрировала яркий образ

33-летняя Кэрри Джонсон спрятала беременный живот под широким нарядом.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на конференции Консервативной партии в Манчестере. Вместе с ним была его супруга – Кэрри Джонсон. Она сейчас беременна вторым ребенком, поэтому решила спрятать живот под свободным нарядом.

Кэрри и Борис Джонсоны / Associated Press

На Кэрри было красное платье длины миди от британского бренда Cabbages and Roses стоимостью 490 долларов. Наряд она сочетала с черными кожаными сапогами Jigsaw на небольших шпильках за 250 долларов.

Кэрри и Борис Джонсоны / Associated Press

Аутфит она дополнила подвесками на цепочках и золотыми серьгами-кольцами ожерельями. Кэрри сделала укладку с локонами и макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.

Кэрри и Борис Джонсоны / Associated Press

Кэрри влюбленными глазами смотрела на Бориса. После выступления они мило поцеловались перед публикой.

Кэрри и Борис Джонсоны / Associated Press

Борис был одет в черный классический костюм, белую рубашку и голубой галстук в мелкие черточки.

К слову, Кэрри любит красный цвет, который часто добавляет в свои аутфиты. Вчера, к примеру, она сочетала красный жакет с белой рубашкой и черными брюками.

Кэрри и Борис Джонсоны / Associated Press

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