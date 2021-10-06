В алом платье и на шпильках: беременная жена Бориса Джонсона продемонстрировала яркий образ

33-летняя Кэрри Джонсон спрятала беременный живот под широким нарядом.
Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на конференции Консервативной партии в Манчестере. Вместе с ним была его супруга – Кэрри Джонсон. Она сейчас беременна вторым ребенком, поэтому решила спрятать живот под свободным нарядом.
На Кэрри было красное платье длины миди от британского бренда Cabbages and Roses стоимостью 490 долларов. Наряд она сочетала с черными кожаными сапогами Jigsaw на небольших шпильках за 250 долларов.
Аутфит она дополнила подвесками на цепочках и золотыми серьгами-кольцами ожерельями. Кэрри сделала укладку с локонами и макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.
Кэрри влюбленными глазами смотрела на Бориса. После выступления они мило поцеловались перед публикой.
Борис был одет в черный классический костюм, белую рубашку и голубой галстук в мелкие черточки.
К слову, Кэрри любит красный цвет, который часто добавляет в свои аутфиты. Вчера, к примеру, она сочетала красный жакет с белой рубашкой и черными брюками.
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