В алом платье и шубе: королева Маргрете II, которая отреклась от трона, на новогоднем приеме во дворце

По пути на банкет королева Маргрете II, которая в новогоднюю ночь отреклась от престола в пользу своего старшего сына кронпринца Фредерика, прибыла в красном длинном платье со шлейфом и серой шубе сверху. Монарх была в бриллиантовой тиаре, украшенной жемчужными камнями и в жемчужных серьгах-висюльках, а также с жемчужным колье на шее и с орденами на шее.

Королева собрала седые волосы в прическу, нанесла на губы красную помаду и обула черные лаковые туфли на невысоких каблуках. В руках у нее была трость.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

На этом же банкете присутствовали ее самые близкие родственники – старший сын и будущий король Фредерик и его жена кронпринцесса Мэри, а также младший сын принц Иоахим с супругой принцессой Мари.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

В своей речи в новогоднюю ночь королева отреклась от престола, пробыв на нем 52 года и объяснила, зачем сделала это сейчас. Многие думали, что восседать на троне Маргрете II будет до конца своей жизни.

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