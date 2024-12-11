В алом платье и тиаре с рубинами: королева Максима на банкете во дворце

Нидерландская королевская семья организовала банкет в честь президента Португалии, прибывшего с двухдневным визитом в Амстердам.
Король Виллем-Александр и королева Максима днем приветствовали президента Португалии Марсело Ребело де Соуза на официальной церемонии приветствия на площади Дам перед Королевским дворцом в Амстердаме.
А вечером был организован в его честь банкет в королевском дворце.
Королева Максима появилась на банкете в алом платье Jantaminiau с открытыми плечами, золотым декором и пышной юбкой. На голове у Ее Величества была тиара с рубинами, серьги с этими же камнями были в ушах и бриллиантовое колье на шее. Также Максима надела несколько браслетом и сделала красный маникюр, волосы собрала в низкий пучок и сделала выразительный макияж.
Ее супруг король Виллем-Александр был в черном фраке, белой рубашке, жителе и галстуке-бабочке, а обут в черные лаковые туфли.
На банкете также присутствовала наследница нидерландского трона – принцесса Катарина-Амалия. Это ее второй государственный банкет.
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