В алом платье и тиаре с рубинами: королева Максима на банкете во дворце

Нидерландская королевская семья организовала банкет в честь президента Португалии, прибывшего с двухдневным визитом в Амстердам.

Король Виллем-Александр и королева Максима днем приветствовали президента Португалии Марсело Ребело де Соуза на официальной церемонии приветствия на площади Дам перед Королевским дворцом в Амстердаме.

А вечером был организован в его честь банкет в королевском дворце.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Королева Максима появилась на банкете в алом платье Jantaminiau с открытыми плечами, золотым декором и пышной юбкой. На голове у Ее Величества была тиара с рубинами, серьги с этими же камнями были в ушах и бриллиантовое колье на шее. Также Максима надела несколько браслетом и сделала красный маникюр, волосы собрала в низкий пучок и сделала выразительный макияж.

Королева Максима, король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия и президент Португалии / Фото: Getty Images

Ее супруг король Виллем-Александр был в черном фраке, белой рубашке, жителе и галстуке-бабочке, а обут в черные лаковые туфли.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На банкете также присутствовала наследница нидерландского трона – принцесса Катарина-Амалия. Это ее второй государственный банкет.

Король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

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