В алом платье и туфлях-лодочках: королева Матильда с мужем королем Филиппом на приеме в Чили

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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Монаршая чета была запечатлена перед бельгийским приемом на полях официального государственного визита в Республику Чили.

Королева Матильда приехала на мероприятие в алом платье с рукавами три четверти и высокой горловиной, подобрав к образы красные туфли-лодочки из замши на каблуках, серебристый клатч, расшитый камнями, серьги-люстры и браслет на запястье, а также надела свое помолвочное кольцо с сапфиром. У Матильды были красиво уложены волосы в прическу и выразительный макияж на лице. Ее супруг король Филипп надел темно-синий костюм, белую рубашку и галстук в геометрический принт, а обут был в туфли из лаковой кожи.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Днем ранее королевскую чету запечатлели по прибытию в аэропорт в Чили. Там Ее Величество появилась в зеленом платье и и пальто с кейпом и поясом на талии, обута в нюдовые туфли-лодочки и такую же сумку держала в руках.

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Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images