В алом платье и жемчужных украшениях: королева Маргрете II на приеме в честь дня рождения внука

Днем члены датской королевской семьи вышли на балкон дворца Амалиенборг, чтобы поприветствовать подданных. А позже вечером во дворце Кристиансборг состоялся торжественный гала-ужин в честь именинника, на который съехалось множество королевских особ со всей Европы.

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Главенствовала на приеме королева Маргрете II – бабушка принца Кристиана. Она появилась в роскошном алом платье в пол с пышным подолом, а к нему подобрала жемчужную тиару, крупные серьги с бриллиантами и жемчугом, колье с брошью. Также монарх красной помадой накрасила губы, сделала красный маникюр и надела несколько золотых браслетов. В руках Маргрете держала сумку и трость.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Известно, что на следующий день после банкета принц Кристиан будет присутствовать на заседании Государственного совета, где сделает так называемое торжественное заявление о том, что желает соблюдать конституцию. Однако принц не получит места в Государственном совете, пока не произойдет смена престола.

Принц Кристиан по центру со своими родителями кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / Фото: Getty Images

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