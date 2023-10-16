Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В алом платье и жемчужных украшениях: королева Маргрете II на приеме в честь дня рождения внука

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
294
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В алом платье и жемчужных украшениях: королева Маргрете II на приеме в честь дня рождения внука

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

15 октября во дворце Кристиансборг состоялся торжественный прием в честь 18-летия наследного принца Кристиана.

Днем члены датской королевской семьи вышли на балкон дворца Амалиенборг, чтобы поприветствовать подданных. А позже вечером во дворце Кристиансборг состоялся торжественный гала-ужин в честь именинника, на который съехалось множество королевских особ со всей Европы.

Датская королевская семья / © Getty Images
Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Главенствовала на приеме королева Маргрете II – бабушка принца Кристиана. Она появилась в роскошном алом платье в пол с пышным подолом, а к нему подобрала жемчужную тиару, крупные серьги с бриллиантами и жемчугом, колье с брошью. Также монарх красной помадой накрасила губы, сделала красный маникюр и надела несколько золотых браслетов. В руках Маргрете держала сумку и трость.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Известно, что на следующий день после банкета принц Кристиан будет присутствовать на заседании Государственного совета, где сделает так называемое торжественное заявление о том, что желает соблюдать конституцию. Однако принц не получит места в Государственном совете, пока не произойдет смена престола.

Принц Кристиан по центру со своими родителями кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / © Getty Images
Принц Кристиан по центру со своими родителями кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
294
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация