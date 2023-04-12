В алом платье и жемчужной тиаре: королева Максима впечатлила аутфитом на вечернем приеме

Король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга королева Максима устроили банкет в честь президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.

Торжественный прием состоялся вчера вечером в Королевском дворце в Амстердаме. 51-летняя королева Максима появилась на нем в алом вечернем платье с открытыми плечами от Claes Iversen, подобрав ему в тон клатч Maison Valentino, жемчужное колье, серьги-висюльки с жемчугом и жемчужную тиару. У королевы был насыщенный вечерний макияж и красиво уложены волосы.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Франции / Фото: Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Франции / Фото: Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр носили одинаковые пояса, украшенные орденами. Монарх был в черном фраке, белой рубашке, жилете и с белым галстуком-бабочкой и обут в лаковые туфли.

Первая леди Франции, которая завтра отпразднует 70-летний юбилей, была одета в макси-платье цвета индиго, декорированное серебристыми и золотыми пайетками на груди и рукавах. Она была обута в синие туфли и в руках держала синий клатч. Также сделала вечернюю прическу и макияж и надела серьги-висюльки. Ее супруг Эммануэль был тоже во фраке, белой рубашке и с белым галстуком, у него был сине-желтый пояс, что свидетельствует о том, что он получил Орден Нидерландского льва, известную гражданскую награду в Нидерландах.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Франции / Фото: Associated Press

Поездка Макрона в Амстердам и Гаагу является первым государственным визитом французского лидера после 22-го президента Франции Жака Ширака и подчеркивает тесные связи между Нидерландами и Францией.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте также: