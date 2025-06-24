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В алом платье с глубоким вырезом на декольте: принцесса Ингрид Александра посетила банкет в честь визита президента Макрона и его супруги Брижит
Норвежские монархи принимали в Осло президентскую чету Франции.
Президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Макрон приветствовали кронпринц Норвегии Хокон, его супруга кронпринцесса Метте-Марит и их старшая дочь и будущая королева — принцесса Ингрид Александра.
Теплая встреча состоялась в Королевском дворце в Осло, а далее последовал банкет. Кронпринцесса Метте-Марит появилась на нем в белом одеянии, в руках держала маленький клатч, а ее голову венчала бриллиантовая тиара. Также Метте-Марит надела серьги с бриллиантами, на ней было несколько орденов, волосы распущены и легкий макияж на лице.
Ее дочь принцесса Ингрид Александра выглядела великолепно в алом платье с глубоким декольте и небольшим шлейфом, маленькой сумкой, которую держала в руках, на голове у нее была тиара с жемчугом и бриллиантами, в ушах серьги-висюльки с бриллиантами, а на шее красовалось колье из бриллиантов, а на груди был прикреплен орден.
Вчера днем, напомним, принцесса Ингрид Александра вместе с отцом кронпринцем Хоконом встречала президентскую чету Франции в Осло.