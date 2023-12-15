В алом платье с обнаженным плечом: королева Матильда блистала на концерте

Король и королева Бельгии провели время на концерте, а компанию им составила президентская чета Германии.

Королева Матильда в роскошном алом платье, расшитом стразами, появилась на концерте в Бельгии. Организовано мероприятие было в честь Франка-Вальтера Штайнмайера, президента Федеративной Республики Германия и первой леди Эльке Бюденбендер.

Свой вечерний образ королева Матильда дополнила маленьким серебристым клатчем, серьгами-люстрами и браслетом на запястье. Вечерняя укладка и макияж дополняли образ.

Король Филипп, королева Матильда с президентской четой Германии / Фото: Getty Images

Первая леди Германии прибыла на концерт в черном вечернем платье, которое также переливалось несколькими полосками страз, у нее на шее было ожерелье из черных камней, в ушах серьги-висюльки, а макияж и прическа завершали образ.

Мужчины выбрали для выхода классические черные костюмы в сочетании с белыми рубашками и галстуками-бабочками.

Эльке Бюденбендер и королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, недавно король и королева Бельгии представили свою рождественскую открытку.

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