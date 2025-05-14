ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

В алом платье с ппышным подолом: принцесса Беатрис сходила на мероприятие в ботанический сад

Принцесса Беатрис посетила вечер искусств и охраны природы The Elephant Family в ботанических садах Кью в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Организация The Elephant Family была основана братом королевы Камиллы покойным Марком Шандом в 2002 году.

Мероприятие под названием «Чудеса дикой природы: вечер искусства и охраны природы» было задумано как праздник искусства и природы, а также как сбор средств для благотворительной организации, которая сотрудничает с экспертами по охране природы для решения проблем, с которыми сталкиваются дикая природа Азии и живущие рядом с ней сообщества.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

На принцессе Беатрис было платье-рубашка Rebecca Vallance ярко-алого цвета с пышным подолом и широким поясом на талии. Беатрис дополнила образ серьгами Сhopard из этичного белого золота с бриллиантами и кольцом с крупным камнем на пальце. У нее были распущены волосы и легкий макияж на лице.

Мероприятие также посетили король Чарльз и королева Камилла.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie