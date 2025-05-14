В алом платье с ппышным подолом: принцесса Беатрис сходила на мероприятие в ботанический сад

Принцесса Беатрис / © Getty Images

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Организация The Elephant Family была основана братом королевы Камиллы покойным Марком Шандом в 2002 году.

Мероприятие под названием «Чудеса дикой природы: вечер искусства и охраны природы» было задумано как праздник искусства и природы, а также как сбор средств для благотворительной организации, которая сотрудничает с экспертами по охране природы для решения проблем, с которыми сталкиваются дикая природа Азии и живущие рядом с ней сообщества.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

На принцессе Беатрис было платье-рубашка Rebecca Vallance ярко-алого цвета с пышным подолом и широким поясом на талии. Беатрис дополнила образ серьгами Сhopard из этичного белого золота с бриллиантами и кольцом с крупным камнем на пальце. У нее были распущены волосы и легкий макияж на лице.

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Мероприятие также посетили король Чарльз и королева Камилла.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press