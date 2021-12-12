В ананасовом свитере и на шпильках: Елена Зеленская встретилась со студентами

Первая леди Украины успешно сочетала в своем аутфите яркий верх и классический низ.
Елена Зеленская недавно встретилась со студентами Киевской школы экономики. В Instagram первая леди опубликовала фотографии со встречи.
Там она предстала в стильном образе. Елена сочетала кашемировый свитер ананасового цвета с черными брюками-палаццо. Талию супруга президента подчеркнула черным кожаным поясом.
Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках. Зеленская сделала красивую прическу с локонами и боковым пробором, а также нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги. Бордовый маникюр завершил лук первой леди.
"Есть такое английское выражение "change makers". Его можно перевести как "создатели перемен". Именно таких увидела сегодня. Молодые люди – студенты KSE, Киевской школы экономики @kyivschoolofeconomics, пригласили на общение. И поразили открытостью, знаниями и жаждой их, умением задавать вопросы и искать ответы. Верю: это действительно поколение, которое принесет стране изменения к лучшему", — написала Елена.
Напомним, ранее госпожа Зеленская посетила ярмарку "Ключ к свободе". Там она появилась в стильном пальто цвета кэмел и свитере с высокой горловиной похожего оттенка. К лацкану пальто была прикреплена элегантная брошь.
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