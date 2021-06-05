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В ансамбле цвета марсала: королева Бельгии Матильда встретилась со студентами-медиками

В ансамбле цвета марсала: королева Бельгии Матильда встретилась со студентами-медиками

Королева Бельгии Матильда / Getty Images

Королева выбрала образ в любимом оттенке.

В пятницу, 4 июня, королева Бельгии Матильда посетила кампус Университета прикладных наук VIVES в Кортрейке, Западная Фландрия. Королева встретилась со студентами-медиками и посетила две комнаты, где ученики и воспитатели практикуются на специальных роботах применять свои медицинские навыки.

Королева Бельгии Матильда / © Getty Images
Королева Бельгии Матильда / Getty Images

В университет она прибыла в ансамбле цвета марсала, сочетав однотонную блузу с рукавами три четверти и прямые брюки в белый принт. Наряд она сочетала с туфлями-лодочками в тон, замшевым клатчем и сережками с узором. Волосы Ее Величества были уложены в безупречную прическу.

Королева Бельгии Матильда / © Getty Images
Королева Бельгии Матильда / Getty Images

Также неотъемлемым аксессуаром последнего времени стала защитная маска и ее королева также всегда выбирает в тон к своим наряда. В этот раз у нее на лице была шелковая маска, которая соответствовала цвету этого делового аутфита.

Королева Бельгии Матильда / © Getty Images
Королева Бельгии Матильда / Getty Images

Марсала - один из самых любимых оттенков в гардеробе бельгийской королевы. Она часто появляется в нарядах и с аксессуарами этого цвета.

Мы собрали для вас еще несколько элегантных образов королевы Матильды в вещах ее любимого оттенка:

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Getty Images
Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Getty Images
Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Getty Images
Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Getty Images
Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images
Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

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Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда і король Філіпп VI / © Associated Press
Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда і король Філіп прибули з візитом до Німеччини / © Getty Images
Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / © Getty Images
Красивые и нежные образы бельгийской королевы Матильды (12 фото)