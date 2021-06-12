В ансамбле с асимметричной юбкой: эффектная Бриджит Макрон встретилась с королевой

Эммануэль и Бриджит Макрон встретились с королевской семьей на ужине, который был организован по случаю саммита G7.

Первая леди Франции приехала в изысканном белом ансамбле с воротником-стойкой, золотыми пуговицами с изображение якорей на плечах и юбкой косого кроя, которую украшала длинная молния. Свой наряд Бриджит Макрон дополнила серыми замшевыми туфлями-лодочками, молочным клатчем и элегантной прической, собрав волосы сзади. Из украшений на первой леди были только наручные часы.

Они и ее муж пришли на мероприятие держать за руки.

Брижит и Эмманюэль Макрон / Associated Press

Ранее первая леди продемонстрировала не менее эффектный образ, когда появилась на встрече с лидерами стран "Большой семерки" в ярком наряде василькового цвета, который сочетала с туфлями от любимого бренда Louis Vuitton и сумкой Chanel.

Брижит и Эммануэль Макрон / Associated Press

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Эффектные образы Брижит Макрон (9 фото)

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